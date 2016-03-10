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Chromium İşletim Sistemi Nedir?

Chromium, zamanlarının çoğunu internette geçiren kullanıcılar için, hızlı, basit ve daha güvenli bir bilgi işlem deneyimi sağlayan bir işletim sistemi oluşturmayı hedefleyen açık kaynak kodlu projedir. Google, açık kaynak kodlu bu projeyi kullanarak kendi işletim sistemi olan Chrome OS’u geliştirdi. Ve şu anda bu işletim sistemi ile çalışan Chromebook’lar satışa sunulmuş durumda. Siz de evinizdeki eski PC’yi yada laptop/dizüstü bilgisayarınızı bir Chromebook’a dönüştürebilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için sadece bir USB disk’e ihtiyacnız olacak. Sahip olduğunuz eski ve modası geçmiş bilgisayarınızı Chromium OS (İşletim Sistemi) sayesinde tekrar canlandırmanız mümkün. Bu işletim sistemini kullandığınızda bilgisayarınızın hızı sizi oldukça şaşırtacak.

Chromium OS (işletim Sistemi) Nasıl Kurulur?

Chromium OS (işletim sistemi) kurulumu için öncelikle bir USB diske ihtiyacınız olacak. 8 GB’lık bir USB disk işinizi görecektir. Öncelikle flash diskinize işletim sistemini yüklemeniz gerekecek. Bunun için herhangi bir bilgisayardaki web tarayıcıyı kullanarak chromium.arnoldthebat.co.uk adresine gidin. Bu adreste yer alan web sayfasına ulaştığınızda işletim sisteminin imaj dosyalarını bulacaksınız. Daily klasörü altında yer alan imaj dosyalarından kendi bilgisayarınız için en uygun olan versiyonu seçmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu bilgisayarınızın işlemci mimarisi. CARMOS ile başlayanlar ARM işlemciler, Camd64OS ile başlayanlar x64 işlemciler ve Cx86OS ile başlayanlar x86 işlemciler için geliştirilmiş imaj dosyalarıdır. Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz sizin için Cx86OS, en uygun tercih olacaktır. Ancak yinede bilgisayarınızın işlemci tipini dikkate alarak uygun imaj dosyasını indirmenizi tavsiye ederiz. İmaj dosyasını bilgisayarınıza indirdikten (Sıkıştırılmış imaj dosyasını açmak için 7zip uygulamasını kullanabilirsiniz) sonra sıra Win32Disk Imager programını bilgisayarınıza indirip kurmaya geliyor. Son olarak da imaj dosyanızı, Win32Disk Imager programını kullanarak FlashDisk’e yazıyoruz. İşte hepsi bu. Artık elinizdeki USB/Flash Disk içinde bir işletim sistemi var. Şimdi yapmanız gereken eski laptop/dizüstü bilgisayarınızı açıp BIOS ayarlarından USB’den boot et seçeneğini aktif etmek. Bunu yaptıktan sonra USB Flash Diski eski laptopunuza takın ve bilgisayarınızı açın. Eğer yaptığınız işlemlerde bir yanlışlık yok ise bilgisayarınız artık Chromium OS ile açılacaktır.

Chromium, kurulumu ile ilgili sayfamızda bir video paylaşılmıştır. Bu videoyu izleyerek işletim sisteminin nasıl kurulduğuna ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kurulum aşamasındaki adımları gösteren ekran görüntüleri de sayfamızda paylaşılmıştır. Konuyla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için altta yer alan kaynak linkine göz atabilirsiniz.

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