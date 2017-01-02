CES 2017 Ne Zaman Başlıyor? Nerede Yapılacak?

CES 2017 Ne Zaman Başlıyor?

CES 2017 olarak isimlendirilen Consumer Electronics Show 2017 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2017), 5 Ocak’ta başlıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği bu fuar 5 – 8 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Ön tanıtım duyurularının, 3 – 4 Ocak tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Sizler için Tüketici Elektroniği Fuarı’nda öne çıkan konuları paylaşmaya devam edeceğiz. Günlük hayatımızın içine giren yeni teknolojileri ve inovatif ürünleri bu fuarda hep beraber göreceğiz.

CES 2017 Nerede Yapılacak?

CES 2017 (Consumer Electronics Show 2017) 5.1.2017 – 8.1.2017 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde yapılıyor. Fuar merkezi olarak Las Vegas Convention Center seçilmiş. Fuar 09:00 – 18:00 saatleri arasında teknoloji severleri ağarlıyacak. Peki bu fuarda hangi teknolojiler sahne alacak. Gelen haberlere bakacak olursak; otonom araçlar, akıllı telefonlar, televizyonlar ve drone teknolojilerine ilişkin yenilikler bu fuarın gözdesi olacak. Teknoloji devi markalar fuarda yeni teknolojilerini tanıtacak. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Fuara ilişkin detayları resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

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