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Cep telefonu ile kan tahlili yapmak “BioRGB” projesi ile gerçeğe dönüşüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) bulunan bilim insanları tarafından geliştirilen bir mobil uygulama ile kan tahlilini akıllı telefonlar ile yapmak mümkün oluyor. Proje kapsamında üretilen özel bir test kağıdı üzerine damlatılan kan örnekleri ile test yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük maliyetlerle hastalıklar tespit edilecek.

Cep Telefonu ile Kan Tahlili Nasıl Yapılacak?

Cep telefonu ile kan tahlili yapabilmek için öncelikle akıllı telefona özel olarak geliştirilen uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Hasta doktoruna başvurduktan sonra kan örneği alınıyor. Alınan kan örneği özel olarak üretilen kağıt bir platforma damlatılıyor. Kağıt üzerinde gerçekleşen reaksiyonların sonrasında oluşan resim telefonda yüklü olan özel uygulama ile görüntüleniyor. Görüntüleme sonrasında uygulamayı kullanarak hastalıkla ilgili doktor kolaylıkla karar verebiliyor. BioRGB uygulamasıyla renk analizi yapılarak hastalığın veya hedef molekülün tayini yapılıyor. Bu başarılı projede Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu görev alıyor.

Cep telefonu ile kan tahlili yapabilen bu uygulama sayesinde grip, Hepatit B, Hepatit C, HIV virüsü ve kanser gibi hastalıklar erken aşamada tespit edilebilecek. Milli kaynaklar ile geliştirilen bu yazılım sayesinde tahlil için Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenen rakamlarda büyük miktarda tasarruf sağlanabilecek.

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