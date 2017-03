Henüz Puan Verilmedi

Casper VIA F1 satışa sunuldu. Helio P10 chipset ile donatılan yeni akıllı telefon 1500TL üstü fiyat etiketi ile nasıl bir satış grafiği yakalayacak göreceğiz.

VIA F1, Casper VIA ailesinin yeni üyesi. Cihazda MediaTek’in MT6755 (Helio P10) chipseti tercih edilmiş. 8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemci ile donatılmış olan ürün, 5.5 inç’lik IPS LCD ekrana sahip. Bu telefonu belki de en çok öne çıkaran özellik sahip olduğu kameraları. Cihazın ön kamerası 13 MP’lik LED Flaş ve geniş açılı lens ile donatılmış. Buna ilave olarak cihazın arka yüzünde 13 MP ve 5 MP’lik çift kamera ile derinlik algısı yaratan özel çekimler yapabiliyorsunuz. Cihazın bataryası ise 3.000 mAh. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza sahip olan telefonun harici belleğini microSD kart ile 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün oluyor. LTE Cat.6 standartında modeme sahip olan Casper Via F1 ile 300/50 Mbps 4.5G hızlarına çıkabiliyorsunuz.

Casper VIA F1 Özellikleri:

Chipset: MediaTek MT6755 (Helio P10)

MediaTek MT6755 (Helio P10) İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU

8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU

Mali-T860 MP2 GPU Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, Gorilla Glass 3

1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, Gorilla Glass 3 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Ram: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB

microSD kart ile max. 128 GB Pil: Li-Po 3000 mAh batarya

Li-Po 3000 mAh batarya Ebatlar: 154.2 x 76.4 x 7.4 mm

154.2 x 76.4 x 7.4 mm İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ağırlık: 169 g

169 g Ön Kamera: 13 MP, LED Flaş ve geniş açılı lens

13 MP, LED Flaş ve geniş açılı lens Arka Kamera: 13 MP ve 5 MP’lik çift kamera. Derinlik algısı yaratan özel çekim

13 MP ve 5 MP’lik çift kamera. Derinlik algısı yaratan özel çekim Renkler: S,yah

S,yah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü Parmak izi okuyucu: Var

Var Malzeme: Yekpare Alüminyum ve metal malzemeden oluşan kapak ve çerçeve.

Yekpare Alüminyum ve metal malzemeden oluşan kapak ve çerçeve. SIM: Nano-SIM kart (Çift hatlı telefon)

Nano-SIM kart (Çift hatlı telefon) Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

Casper VIA F1 Fiyatı Nedir?

Casper‘ın yeni akıllı telefonu VIA F1 fiyatı hakkında yaptığımız incelemede telefonun online alışveriş sitelerinde 1.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş olduğunu görüyoruz. 2 yıl süreyle garanti kapsamında olan ürün 1500 TL üstü fiyat etiketi ile rakipleri karşısında nasıl bir satış grafiği yakalayacak hep birlikte göreceğiz. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta bulunan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

