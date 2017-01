5 / 5 ( 1 )

Casper VIA E2, sevilen Casper VIA serisinin yeni üyesi. 195 g ağırlığındaki yeni akıllı telefonda MediaTek’in MT6737 chipseti kullanılmış. 4 çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemci ile gelen cihazda, 5.5 inç’lik IPS LCD ekran bulunuyor. Telefon sahip olduğu 4.000 mAh’lik Lityum Po batarya ile şarj konusunda sınıfı geçecek gibi gözüküyor. Telefon Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza kapasitesi ile karşımıza çıkan telefonun harici belleğini de microSD ile 64 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Yeni telefonumuzda LTE Cat.4 standartında (150/50 Mbps) 4.5G desteği bulunuyor. Cihazın 5 Mega Piksel çözünürlüğünde ön kamerası ve 13 Mega Piksel çözünürlüğünde bir ana kamerası bulunuyor. Sayfamızda henüz Casper VIA E2 inceleme videosu yer almıyor, videonun hazırlanması halinde en kısa zamanda sizlerle paylaşılacak. Yeni ürünün detaylı teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili hususlara göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Casper VIA E2 Özellikleri:

Casper VIA E2 özellikleri hakkındaki detaylar aşağıda listelenmiştir.

Chipset: MediaTek MT6737

MediaTek MT6737 İşlemci: 4 x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Malzeme: Metal

Metal Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, 2.5D eğimli ekran

720 x 1280 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, 2.5D eğimli ekran Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB

microSD kart ile max. 64 GB İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Pil: Li-Po 4.000 mAh tümleşik batarya

Li-Po 4.000 mAh tümleşik batarya Ebatlar: 153.4 x 77 x 10.5 mm

153.4 x 77 x 10.5 mm Ağırlık: 195 g

195 g Ön Kamera: 5 MP, LED Flaş

5 MP, LED Flaş Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama ve LED flaş

13 MP, otomatik odaklama ve LED flaş Renkler: Gümüş

Gümüş Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Parmak izi okuyucu: Var

Var Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart

Casper Via E2 Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Casper VIA E2 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın ilk etapta 1.050 TL’den satışa sunulduğunu görmekteyiz. Kısa süre içerisinde yeni akıllı telefon online ticaret sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.

Casper VIA E2, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazla ilgili puanlama yapabilirsiniz. Puanlama yaparak ürünle ilgili diğer ziyaretçilere fikir verebilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)