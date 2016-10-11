Casper VIA E1c Özellikleri, incelemesi ve Fiyatı
Casper VIA E1c incelemesi
Casper VIA E1c, Casper Store’da yeni ürünler arasına eklendi. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 işlemciye sahip yeni cihaz, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. VIA serisinin yeni ferdi, Qualcomm’un Snapdragon 210 chipseti ile donatılmış. Telefonu VIA E1‘den ayıran en temel fark sahip olduğu chipseti. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan telefonun harici belleğini microSD kart kullanarak 64 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. 8.99 mm inceliğindeki telefonun ağırlığı ise 147 g.
Casper VIA E1c‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 Mega Piksel. Cihazın her iki kamerasında da LED flaş bulunuyor. Yeni telefonun işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow. 2000 mAh’lik Li-Ion bataryası bulunan yeni akıllı telefonun 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de var. Web sayfamızda Casper VIA E1c inceleme videosu henüz yok. Ürünün satışa sunulmasının ardından hazırlanacak detaylı inceleme videosu sayfamızda paylaşılacaktır. Hesaplı bu telefonun satış fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda listelenmiştir.
Casper VIA E1c Özellikleri Nasıl?
Casper VIA E1c özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır:
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 304 GPU
- Chipset: Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
- Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç, IPS LCD
- Ebatlar: 146 x 71.5 x 8.99 mm
- Ağırlık: 147 g
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB
- Ön Kamera: 5 MP, LED flaş
- Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, LED flaş
- Renkler: Gri
- Pil: Li-Ion 2000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot
- Bluetooth: Var – v4.0
- GPS: Var
- Sensörler: Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvme Sensörü
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Var
Casper VIA E1c Fiyatı Nedir?
Casper VIA E1c fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, cihazın CasperStore’da en düşük 670 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Telefonun kısa süre içinde online alışveriş sitelerinde, GSM operatörleri ve elektronik marketlerde satışa sunulması bekleniyor.
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