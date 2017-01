Henüz Puan Verilmedi

Casper VIA E1c incelemesi

Casper VIA E1c, Casper Store’da yeni ürünler arasına eklendi. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 işlemciye sahip yeni cihaz, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. VIA serisinin yeni ferdi, Qualcomm’un Snapdragon 210 chipseti ile donatılmış. Telefonu VIA E1‘den ayıran en temel fark sahip olduğu chipseti. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan telefonun harici belleğini microSD kart kullanarak 64 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. 8.99 mm inceliğindeki telefonun ağırlığı ise 147 g.

Casper VIA E1c‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 Mega Piksel. Cihazın her iki kamerasında da LED flaş bulunuyor. Yeni telefonun işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow. 2000 mAh’lik Li-Ion bataryası bulunan yeni akıllı telefonun 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de var. Web sayfamızda Casper VIA E1c inceleme videosu henüz yok. Ürünün satışa sunulmasının ardından hazırlanacak detaylı inceleme videosu sayfamızda paylaşılacaktır. Hesaplı bu telefonun satış fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Casper VIA E1c Özellikleri Nasıl?

Casper VIA E1c özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır:

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU

Grafik İşlemci: Adreno 304 GPU

Chipset: Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210

Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç, IPS LCD

Ebatlar: 146 x 71.5 x 8.99 mm

Ağırlık: 147 g

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ram: 1 GB

Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB

Ön Kamera: 5 MP, LED flaş

Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, LED flaş

Renkler: Gri

Pil: Li-Ion 2000 mAh batarya

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot

Bluetooth: Var – v4.0

GPS: Var

Sensörler: Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvme Sensörü

Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)

SIM: Var

Casper VIA E1c Fiyatı Nedir?

Casper VIA E1c fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, cihazın CasperStore’da en düşük 670 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Telefonun kısa süre içinde online alışveriş sitelerinde, GSM operatörleri ve elektronik marketlerde satışa sunulması bekleniyor.

Casper VIA E1c, incelemesi, özellikleri, satış fiyatı ile ilgili değerlendirmelerinizi ve öğrenmek istediğiniz konuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere iletmek istediğiniz hususları altta bulunan yorum formunu kullanarak ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları alt bölümde yer almaktadır.

