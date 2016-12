Casper VIA A1 Yorumları

Casper VIA A1 yorumları merakla bekleniyor. Siz değerli ziyaretçilerimiz için Casper‘ın yeni akıllı telefonu ile ilgili tüm yorumları açık bir şekilde sizlere sunmayı hedefliyoruz. Telefonla ilgili yazılı yorumlar elbette önemli fakat, kullanıcıların değerlendirmelerini ayrıntılı bir şekilde bilmek, hatta kulağınızla duymak daha etkili olacaktır diye düşünmekteyiz. Bu nedenle VIA A1 ile ilgili yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu videoları izleyin ve cihazın nasıl bir telefon olduğuna kendiniz karar verin istiyoruz. Ürünle ilgili siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Sayfanın altında yer alan VIA A1 yorumları formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

YENİ: Casper’ın yeni telefonu VIA A1 Plus satışa sunuldu!

VIA A1 Yorumları Nasıl?

VIA A1 yorumları ilk aşamada oldukça olumlu gibi. Kullanıcılar telefonun donanımı hakkında olumlu fikirlerini beyan ediyor. Telefon metal gövdesi ile oldukça dayanıklı bir görüntü veriyor. Orta kalitede bir kulaklık seti, USB Type C kablosu, USB Type C’ye dönüştürücü aparat, silikon kılıf ve şarj adaptörü, kutu içeriğinde öne çıkıyor. Cihazın bataryası sökülüp takılamıyor. SIM kart ve hafıza kartını telefona takacağınız slotu açmak için kutu içinden bir iğne çıkıyor. Kutudan çıkan silikon kılıf oldukça kaliteli. Telefon için dükkan dükkan kılıf aramak zorunda değilsiniz. Telefonun Corning Gorilla Glass 3 koruması mevcut. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık RAM kapasitesi ile birçok teknoloji devi markaya meydan okuyor. Telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 13 Mega Piksel. 64 GB’lık dahili depola kapasitesi olan cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. LTE Cat.6 desteği ile 300/50 Mbps hızında 4.5G mobil internet bağlantısı yapabiliyor.

VIA A1 yorumları ile ilgili değerlendirme yapmak ve katkı sağlamak için altta bulunan yorum formunu siz de kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanacak ve sayfamızda yayınlanacaktır. Akıllı telefonun teknik özelliklerine yakından bakmak, ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Telefonla ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları inceleyebilirsiniz.