Casper VIA A1 Yorumları Nasıl?Follow @BilgiVersin
Casper VIA A1 Yorumları
Casper VIA A1 yorumları merakla bekleniyor. Siz değerli ziyaretçilerimiz için Casper‘ın yeni akıllı telefonu ile ilgili tüm yorumları açık bir şekilde sizlere sunmayı hedefliyoruz. Telefonla ilgili yazılı yorumlar elbette önemli fakat, kullanıcıların değerlendirmelerini ayrıntılı bir şekilde bilmek, hatta kulağınızla duymak daha etkili olacaktır diye düşünmekteyiz. Bu nedenle VIA A1 ile ilgili yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu videoları izleyin ve cihazın nasıl bir telefon olduğuna kendiniz karar verin istiyoruz. Ürünle ilgili siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Sayfanın altında yer alan VIA A1 yorumları formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkı sağlayabilirsiniz.
YENİ: Casper’ın yeni telefonu VIA A1 Plus satışa sunuldu!
VIA A1 Yorumları Nasıl?
VIA A1 yorumları ilk aşamada oldukça olumlu gibi. Kullanıcılar telefonun donanımı hakkında olumlu fikirlerini beyan ediyor. Telefon metal gövdesi ile oldukça dayanıklı bir görüntü veriyor. Orta kalitede bir kulaklık seti, USB Type C kablosu, USB Type C’ye dönüştürücü aparat, silikon kılıf ve şarj adaptörü, kutu içeriğinde öne çıkıyor. Cihazın bataryası sökülüp takılamıyor. SIM kart ve hafıza kartını telefona takacağınız slotu açmak için kutu içinden bir iğne çıkıyor. Kutudan çıkan silikon kılıf oldukça kaliteli. Telefon için dükkan dükkan kılıf aramak zorunda değilsiniz. Telefonun Corning Gorilla Glass 3 koruması mevcut. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık RAM kapasitesi ile birçok teknoloji devi markaya meydan okuyor. Telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 13 Mega Piksel. 64 GB’lık dahili depola kapasitesi olan cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. LTE Cat.6 desteği ile 300/50 Mbps hızında 4.5G mobil internet bağlantısı yapabiliyor.
VIA A1 yorumları ile ilgili değerlendirme yapmak ve katkı sağlamak için altta bulunan yorum formunu siz de kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanacak ve sayfamızda yayınlanacaktır. Akıllı telefonun teknik özelliklerine yakından bakmak, ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Telefonla ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları inceleyebilirsiniz.
Ben samsung galaxy a7 2016 kulanıyorum casper via a1 alacam gibi gözüküyor
Cihazda eksiklik yok bütçe olarak paranız yetiyorsa alın
Parmak izi tek dokunuşta okuyor ısınma 0 şarj sabah 10 dan akşam 12 te kadar süpr gidiyo tabi beklemeye alınırsa 2 günde gider hızı müthiş. Cihazda kusur yok
Tek kelime ile harika
Arkadaşlar VIA A1 alalı iki gün oldu çift sim özelliği var bunu nasıl kullanıcaz yada nerden oluyoo yanı çözemedim gitti yardımcı olursanız sevinirim ve şunuda eklemek istiyorum kimse telefonu kotülemesin gayet başarılı bir cihaz alacak olanlar için söylüyorum teknik arıza çıkmazsa telefon çok güzel ama kamera sından fazla birşey beklemeyin sadece geri her şeyi duruşundan çalışmasına kadar on numara
En iyisi huawei telefon şarzıda çok iyi gidiyor 1 senedir huawei kullanıyorum ısınma donma yok G serisi 7 8 alan memnun kalır
En iyisi huawei telefon şarzıda çok iyi gidiyor 1 senedir huawei kullanıyorum ısınma donma yok G serisi 7 8 alan memnun kalır
Alali 2 ay oldu satmak istiyorum. Almak isteyen ulassin ksk3552@hotmail.com
neden satmak ıstıyosun
Bazılarının yaptıgı yorumlara bakıyorumda sırf başkaları almasın dıye yapıyorlar . Arkadaşlar benım tanıdıgım casper VIA A1 kullanıcısı var gayet memnun arkadasımdada Casper VIA m1 var sadece şarjdeyken telefonla oynamayın vede şarjının dolmasını bekleyın. bunları yaparsanız zaten. Yani %96 eminim . siz sadece alıcagınız casper telefonu oradayken bakın ki bır sorunu varmı yoksa zaten iyidir 🙂 zaten kotu olsa CasperVIA A1 diye bir telefon uretmezler. 🙂
Tam anlamıyla mükemmel telefon kullanıcı yorumlarını okuyunca biraz tereddüt etmiştim ama iyikide almışım tek kötü yanı kamera biraz daha iyi olabilirdi ama bu fiyata başka telefonlara göre daha iyi çekiyor. Müzik dinlerken bir iPhone kadar yüksek ses çıkıyor diyebilirim hızı çok iyi tavsiye ederim
Büşra haklısın 😉 sadece başkalarını kıskandırmak için yorum yapanlar var . Zaten kotu olsa Casper vIA A1 uretmezler 😉 katlıyıorum sana 🙂
kıskandırmak derken almamaları için 🙂 .
Arkadaşlar alalı 3 ay oldu 4 gb ram den eser yok donma yok ama yavaşlama çok fazla samsung lara 1 yıl ömür biçiyordum donma kasma için ama bu via a1 6 ayı göremeyecek sanırım ve bağlantı problemi var hattım çekmiyor die hattı değiştim bazen çarşı merkezinde bile interte giremiyorum çekiyor ama uçak moduna girip çıkmak gerekiyor bedava para vermeyin derim
Merhaba
Cihazı aldım 4.gün doğru servise gönderdim.sebebi ise parmak izi ilk kurulunda tanıyor sonrasında tık yok.
Mesaj sesleri gelmiyor.
Aşırı ısınıyor.
Genel olarak fena değil geliştirilmesi gereken cihaz.
Servisten gelsin bakalım.
Almış olduğum bayii 90 gün kullanım süresi var dedi sonrasında iade alırız diyorlar umarım öyledir.
Telefonu alalı 20 gün oldu.medya marketten online aldım.
İyi Yönleri : Kamerası mükemmel özellikleri ön kamera samsungtan çok iyi grafik özellikleri çok iyi. şarj fena değil.
Kötü Yönleri:
Telefonla konuşurken yer değiştirdiğinizde ses kesinti yapıyor. Ana menüsü çok karışık ayarlar çok karışık 20 gündür çözmüş değilim . Klavyesi arada donuyor özellikle şarjda iken ayrıca 1499 TL etmez. 800 900 ancak eder
Naz telefonu internet sitesinden değil kendin giderek seçmelisin 😉
Bir haftadır kullanıyorum 6 yıllık iPhone kullanicisiydim memnunum iyi telefon gayet hızlı ısınma donma yok bu fiyata Türkiye garantili en iyi telefon
Sarji nasil samsungla j7 le bunun arasında kaldim
arkadaşlar ben de casper alıcam ama çok kararsız kalıyorum kimi iyi diyo kimi sakın alma diyor şimdi şöyle bişe var insan teredditte kalıyo iii diyen çok övüyo kötü diyen de aynı ilk defa bu kadar tel hakkında yorumlar duydum bende açıkcası tereditteyim pişman olurmuyum diye bide benim işim hep telefonla oldu için sizce casper mı sony mi olmalı
Ben bu yelefonu alali 2 gun oldu acayip kotu 64 gb ama lg ler bu telefondan daha iyi aldigim anda pisman oldum sadece adi casper normelde samsunglarin telefonundan bir farki yokturrr.neden begenmedim cok donuyoo cok cabuk sarzi bitiyo be acayippp cabuk isiniyo
Aynen ya hic bgenmedim babam aldi kendisine sadece kamerasi guzel degistirmek istedik ama geri iade olmaz dedileer telefonu gordugumde igreniyorum resmen samsunlarfan ve casperlerdan zaten aynilar
samsung s7 edge kullanıyorum.. bi donma takılma yok … bence kötüleme yapmayalım
Bu telefon aslında gionee s6 pro bu telin orjinalinde fm radyo var bizdeki a1 de yok ayıp ya trt bandrol parası vermemek için romdan fm kapatılmış..yakında gionee orijinal yazılımını ibdirip kuracam
Ben 1 hafta oldu medye madtan cesper via a1 aldim telefonda karsitaraf beni aradiginda bana ulsamiyir
Telefon acik arama yapilinca sebeke kesiliyor
Internet denildigi kadar hizli degil blutu ile mùzik atamiyoru
Merhaba 15 gün oldu alalı süper ötesi mükemmel bi cihaz ama şöyle bişey var görüntülü aramı seçeneği eksik flahs bildirim yok iki eksik var belki çok önemli deyil belki ama olsaydı iyibolurdu birde ekran koruyucu cam bire bir üretirseniz çok memnun oluruz yetkililer sesleniyorum
Haklısın 5 gün oldu alalı şebeke yok hız yok boş telefon size diyeceğim…