Casper VIA A1 Plus Yorumları:

A1 Plus yorumları nasıl olacak. Yerli teknoloji markamız Casper‘ın yeni akıllı telefonu hakkındaki tüm yorumları ziyaretçilerimiz ile paylaşmayı hedefliyoruz. 5.5 İnç’lik AMOLED ekranı ve çizilmeye dirençli camı ile yeni VIA artık satış noktalarında. Telefonda MediaTek’in MT6755, Helio P10 chipseti tercih edilmiş. Bu telefonun belki de en cazip yönü sahip olduğu 4 GB’lık RAM ve 128 GB’lık dahili depolama kapasitesi. Ürün, satışa sunulması ile birlikte performans beklentisi olan kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu arada cihazla ilgili yorumlar siz değerli ziyaretçilerimizin katkıları ile ortaya çıkacak. A1 Plus ile ilgili yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme videolarını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Bu videoları izleyerek ve diğer ziyaretçilerimizin yorumlarını okuyarak siz de telefonla ilgili kararınızı verebilirsiniz. Sayfanın altında yer alan VIA A1 Plus yorumları formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

A1 Plus Yorumları Nasıl?

Casper A1 Plus yorumları ile ilgili detayları sayfanın alt bölümünde bulabilirsiniz. Metal çerçevesi ve yekpare alüminyum gövde tasarımı ile yeni telefon dayanıklı bir imaja sahip. Telefonda 8 MP’lik F2.2 diyafram açıklığı bulunan OmniVision OV8856 Sensör’lü bir ön kamera kullanılmış. Arka kamera olarak ise 13 Mega Piksel’lik F2.0 diyafram açıklığı olan, 1080p (Full HD) video kaydı yapabilen bir kamera bulunuyor. 128 GB’lık dahili hafıza kapasitesi olan bu telefonun harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Yani işin özü bu telefonla birlikte hafıza sorunu yaşamazsınız. Gelelim batarya konusuna. Cihaz bu yönüyle de övgüye değer. 5000 mAh’lik Li-Ion batarya şarj derdine son verecek gibi gözüküyor. Ayrıca bu bataryada hızlı şarj desteği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. 1.900 TL’lik fiyatı ile yeni A1 Plus‘un nasıl bir satış grafiği yakalayacağını merakla bekliyoruz.

Casper VIA A1 Plus yorumları hakkında görüş bildirmek ve katkı sağlamak için altta yer alan yorum formunu siz de kullanabilirsiniz. Sayfamızda yer alan kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra yayınlanmaktadır. Bu ürünün teknik özelliklerine daha yakından bakmak, ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Ürünle ilgili kullanıcı yorumlarına katkı sağlayabileceğiniz gibi puanlama da yapabilirsiniz.

