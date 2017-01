Casper VIA A1 Plus inceleme, Özellikleri ve Fiyatı

Casper VIA A1 Plus casperstore.net üzerinden satışa sunuldu. İşte karşınızda yeni VIA A1 Plus.

Casper VIA A1 Plus, Casper VIA serisinin yeni ferdi olarak sahne aldı. Bu telefonda küçük kardeşi VIA A1‘de olduğu gibi MediaTek’in MT6755M (Helio P10) chipseti bulunuyor. 4 x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihazın, 5.5 inç’lik AMOLED ekranı var. Cihazın en en dikkat çekici özelliklerinden birisi sahip olduğu dev bataryası. Bu telefonda tam tamına 5.000 mAh’lik bir Lityum iyon batarya bulunuyor. Kitabi değerlere bakacak olursa 4.5G ile bekleme süresi 370 saat olarak gözüküyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen telefonun harici hafızasını microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu cihazda LTE Cat.6 standartında 4.5G desteği de mevcut. Telefonda 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera bulunuyor. Web sayfamızda henüz Casper VIA A1 Plus inceleme videosu yayınlamamış olup, videonun hazırlanması durumunda en kısa sürede paylaşılacaktır. Bu cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Casper VIA A1 Plus Özellikleri Nasıl?

Casper VIA A1 Plus özellikleri aşağıda yer almaktadır.

Malzeme: Yekpare Alüminyum ve metal malzemeden oluşan kapak ve çerçeve.

Yekpare Alüminyum ve metal malzemeden oluşan kapak ve çerçeve. İşlemci: 4 x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali T860 700MHz GPU

Mali T860 700MHz GPU Chipset: MediaTek MT6755M (Helio P10)

MediaTek MT6755M (Helio P10) Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, AMOLED, Gorilla Glass 3

1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, AMOLED, Gorilla Glass 3 İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 128 GB dahili bellek

128 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Pil: Li-on 5000mAh

Li-on 5000mAh Ebatlar: 152.3 mm x 75.3 mm x 8.2 mm

152.3 mm x 75.3 mm x 8.2 mm Ağırlık: 171 g

171 g Ön Kamera: 8 MP, F2.2

8 MP, F2.2 Arka Kamera: 13 MP, F2.0, otomatik odaklama ve LED flaş

13 MP, F2.0, otomatik odaklama ve LED flaş Renkler: Altın

Altın Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Parmak izi okuyucu: Var

Var Sensörler: Işık, Hareket, Yakınlık, İvme ölçer, Manyetik, Yerçekimi Sensörü

Işık, Hareket, Yakınlık, İvme ölçer, Manyetik, Yerçekimi Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) SIM: Micro-SIM ve Nano-SIM kart (Çift hatlı telefon)

Micro-SIM ve Nano-SIM kart (Çift hatlı telefon) Kutu İçeriği: Şarj Adaptörü, Type-C UB Kablo, Şeffaf Koruma Kılıfı, Mikrofonlu Kulaklık

Casper VIA A1 Plus Fiyatı Nedir?

Casper VIA A1 Plus fiyatı hakkında yaptığımız incelemede ürünün casperstore.net’de 2.104 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Yeni akıllı telefon kısa süre içerisinde online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.

Casper VIA A1 Plus, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Bize ileteceğiniz yorumlarınız diğer ziyaretçilerimiz için oldukça önemlidir.

