Casper VIA A1 inceleme, Özellikleri ve Fiyatı

4 / 5 ( 2 )

Casper VIA A1 özellikleri ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için yakından inceleyelim.

Casper VIA A1, Casper VIA ailesinin yeni akıllı telefonu olarak gün yüzüne çıktı. Görünüşe bakılacak olursa telefonda MediaTek’in MT6755M chipseti kullanılıyor. 4 Çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihazın, 5.5 inç’lik IPS LCD ekranı bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Telefonda 4.5G desteği de bulunuyor. 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan ürünün, arka kamerası da 13 MP. Cihazın arka kamerasında LED flaş bulunuyor. Sayfamızda Casper VIA A1 inceleme videosu yayınlamış olup, bu videoyu izleyerek ürün hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Casper VIA A1 Özellikleri Nasıl?

Casper VIA A1 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU

Mali-T860 MP2 GPU Chipset: MediaTek MT6755M

MediaTek MT6755M Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD

1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ram: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Ebatlar: 153 mm x 75.26 mm x 7.6 mm

153 mm x 75.26 mm x 7.6 mm Ağırlık: 171 g

171 g Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB

microSD kart ile max. 128 GB Ön Kamera: 8 MP, Flaş

8 MP, Flaş Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama ve LED flaş

13 MP, otomatik odaklama ve LED flaş Renkler: Altın Metal

Altın Metal Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) SIM: Micro-SIM ve Nano-SIM kart

Casper VIA A1 Fiyatı Nedir?

Casper VIA A1 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün casperturkiye.com’da 1.499 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Telefon, online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.

Casper VIA A1, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır. Bize ileteceğiniz yorumlarınız diğer ziyaretçilerimiz için oldukça önemli.

Kaynak

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)