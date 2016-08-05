Casper VIA A1 inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Casper VIA A1 özellikleri ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için yakından inceleyelim.
Casper VIA A1, Casper VIA ailesinin yeni akıllı telefonu olarak gün yüzüne çıktı. Görünüşe bakılacak olursa telefonda MediaTek’in MT6755M chipseti kullanılıyor. 4 Çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihazın, 5.5 inç’lik IPS LCD ekranı bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Telefonda 4.5G desteği de bulunuyor. 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan ürünün, arka kamerası da 13 MP. Cihazın arka kamerasında LED flaş bulunuyor. Sayfamızda Casper VIA A1 inceleme videosu yayınlamış olup, bu videoyu izleyerek ürün hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.
Casper VIA A1 Özellikleri Nasıl?
Casper VIA A1 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 + 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU
- Chipset: MediaTek MT6755M
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
- Ram: 4 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek
- Ebatlar: 153 mm x 75.26 mm x 7.6 mm
- Ağırlık: 171 g
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB
- Ön Kamera: 8 MP, Flaş
- Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama ve LED flaş
- Renkler: Altın Metal
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.0
- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM ve Nano-SIM kart
Casper VIA A1 Fiyatı Nedir?
Casper VIA A1 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün casperturkiye.com’da 1.499 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Telefon, online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.
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bende 1.5 ay önce aldım şarz sorunum yok pil sorunumda yok fakat birçok programa sürekli izin istiyor düzeltiyorsun bir müddet sonra tekrar aynı şeyleri istiyor.beni şu anda bezdirdi epostalarımı göremiyorum watsaptan yükleme yapamuyorum yine oradan gelen vdeoyu izleyemiyorum.yani sürekli problem.bu hiç hoş değil.karşınızda muhatapta yok.
Alalı 15 gün oldu çok pişman oldum. 1.si hattım bir anda kendi kendine ulaşılmıyor oluyor telefonla alakalı bi sorun
2.si dışarda güneş gözlüğüyle kesinlikle ekran görünmüyor!
Selam vıa A1 aldım 3 gun önce suan klavyesi cok yavaşlama donma başladı. Ve sarjım%14 ken tasarruf moduna aldım pil yetsın dıye. Ama aldıktan sonra %1 e düştü aniden şarjı. Sonra telefon kapandı. Şarja takıp açtım bana atılan msjlar taaa %5 olduktan sonra geldı. Anlamadım bu ne saçmalık ya neden pişman ediyosunuz insanların hayallerını şevkini kırıyosunuz. 3 gun yaaaa