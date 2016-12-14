Canon MG2550S Çok Fonksiyonlu Yazıcı A101’de Satışa Sunuluyor

Canon MG2550S çok fonksiyonlu yazıcı, A101 marketlerinde 22 Aralık 2016 Perşembe gününden itibaren satışa sunuluyor. Çok fonksiyonlu bu yazıcıya oldukça cazip bir fiyatla sahip olabileceksiniz. Yazıcı, tarayıcı ve faks fonsiyonlarını üzerinde barındıran bu printer, birçok ofis ihtiyacınızı rahatça karşılayabilecek kapasitede. Üstelik bu yazıcı ile bitmeyen kartuş kiti birlikte kullanılabiliyor. Bu konu ile ilgili bir tanıtım videosu sayfamızın alt bölümünde yer alıyor. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim. Bu kit A101‘de satılan ürünün içinden çıkmıyor. Bitmeyen kartuş kitini siz temin ediyorsunuz. Cihazın siyah beyaz baskı hızı dakikada 8 görüntü. Renkli baskı hızı ise dakikada 4 görüntü olarak belirtilmiş. Kutunun içinden yazıcıyla birlikte USB kablo hediye olarak geliyor. Eğer küçük çaplı bir ofisiniz varsa yada okul için uygun bir çok fonksiyonlu printer arıyorsanız bu cihaz tam size göre diyebiliriz. Sayfamızda ne yazık ki Canon MG2550S çok fonksiyonlu yazıcı inceleme videosu bulunmuyor, cihazın satış fiyatı ve detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler ilerleyen satırlarda yer almaktadır.

Canon MG2550S Çok Fonksiyonlu Yazıcı Özellikleri Nasıl?

Canon MG2550S çok fonksiyonlu yazıcı özellikleri ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer alıyor.

Fonksiyonlar: Yazıcı, Tarayıcı, Faks

Baskı Çözünürlüğü: 4.800 dpi

Kartuş Teknolojisi: FINE

Baskı Teknolojisi: 2 FINE Kartuş (Siyah ve Renkli)

Siyah Beyaz Baskı Hızı: dakikada 8 görüntü

Renkli Baskı Hızı: dakikada 4 görüntü

Kartuş: Kutu içeriğinde tam dolu kartuş

Oto Kapanma Özelliği: Var

Enerji Tasarrufu: Var

USB Kablo: Hediyeli

Garanti: 2 Yıl

Standart Mürekkep Kartuşları: PG-545 (Siyah-180 sayfa), CL-546 (Renkli-180 sayfa)

Opsiyonel XL Mürekkep Kartuşları: PG-545XL (Siyah-400 sayfa), CL-546XL (Renkli-300 sayfa)

A4 Tarama Hızı: Yaklaşık 14 saniye

Canon MG2550S Çok Fonksiyonlu Yazıcı Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Canon MG2550S çok fonksiyonlu yazıcı fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın A101 mağazalarında 99,95 TL’den satışa sunulacağını gördük. 2 sene boyunca CANON garantisi altında olan bu çok fonksiyonlu yazıcıyı güvenle satın alabilirsiniz. Cihazın özellikleri ve fiyatı ile ilgili değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.

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