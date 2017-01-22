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Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı, A101 marketlerinde 2 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak satışa sunulacak. Siz de çok fonksiyonlu bir yazıcıya ihtiyaç duyuyorsanız bu ürünü kaçırmayın. Hem yazıcı hem tarayıcı hem de fotokopi çekebilen bu printer, ihtiyacınız olan birçok özelliği üzerinde barındırıyor. Bu cihazla hem renkli hem de siyah beyaz baskı yapabilirsiniz. Ayrıca bu yazıcıda piyasada bitmeyen kartuş olarak tabir edilen kiti kullanabiliyorsunuz. Bu konunun detayları hakkında tanıtım videosu alt tarafta yer almakta. Fakat şunu özellikle belirtelim söz konusu kit A101‘de satılmakta olan cihazın içerisinden çıkmıyor. Yani kısacası bu kartuş kitini siz temin ediyorsunuz. Ürün normal ve tam dolu kartuşlar ile satışa sunuluyor.

Canon E414‘ün siyah beyaz baskı hızı dakikada 8, renkli baskı hızı ise dakikada 4 olarak belirtiliyor. Ürünle birlikte kutunun içerisinden yazıcıyla birlikte USB kablo hediye ediliyor. Siz de küçük çaplı bir ofis sahibiyseniz yada okul ihtiyaçlarınız için çok fonksiyonlu printer arıyorsanız bu ürün size göre. Web sayfamızda Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı inceleme videosu yer almıyor. Cihazın satış fiyatı ve detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda göz atabilirsiniz.

Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Özellikleri:

Çok fonksiyonlu yazıcı Canon E414 özellikleri detaylı olarak aşağıda yer almaktadır.

Kartuş Teknolojisi: FINE

FINE Fonksiyonlar: Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı

Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı Baskı Çözünürlüğü: 4.800 dpi

4.800 dpi Garanti: 2 Yıl

2 Yıl Baskı Teknolojisi: 2 FINE Kartuş (Siyah ve Renkli)

2 FINE Kartuş (Siyah ve Renkli) Siyah Beyaz Baskı Hızı: dakikada 8 görüntü

dakikada 8 görüntü Renkli Baskı Hızı: dakikada 4 görüntü

dakikada 4 görüntü Çift Taraflı Baskı: Elle

Elle Mürekkep Kartuşları: PG-46 (Siyah 400 sayfa), CL-56 (Renkli-300 sayfa)

PG-46 (Siyah 400 sayfa), CL-56 (Renkli-300 sayfa) USB Kablo: Hediyeli

Hediyeli Kağıt Boyutları: A4, A5, B5, 10×15 cm, 13×18 cm, Zarflar (DL, COM10), Letter, Legal

A4, A5, B5, 10×15 cm, 13×18 cm, Zarflar (DL, COM10), Letter, Legal A4 Tarama Hızı: Yaklaşık 19 saniye

Yaklaşık 19 saniye Fotokopi: sFCOT= yaklaşık 30 sn, sESAT= yaklaşık 1,8 ipm

sFCOT= yaklaşık 30 sn, sESAT= yaklaşık 1,8 ipm Uyumluluk: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista SP2, Mac OS X v10.8.5 – OS X v10.11

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista SP2, Mac OS X v10.8.5 – OS X v10.11 Windows: .NET Framework 4.5.2 veya 4.6 gerekir

A101’de Satılan Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Fiyatı Nedir?

Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı fiyatı ile ilgili yapılan açıklamaya göre ürün A101 mağazalarında 125 TL’den satışa sunulacak. 2 yıl süreyle CANON garantisi ile satışa sunulacak olan bu çok fonksiyonlu yazıcıyı arızalanması durumunda yetkili servislerde onarım yaptırabilirsiniz. Ürünün özellikleri ve fiyatı ve diğer hususlar ile ilgili düşüncelerinizi yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları sayfamızda paylaşılmaktadır. Ayrıca cihazla ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

Kaynak, AMP

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