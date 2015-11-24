Yürüdükça Para Kazandıran Bitwalking Nedir?

Bitwalking adı verilen ve yürüdükçe para kazandıran uygulama dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sıra dışı bu uygulama akıllı telefonlara yükleniyor ve yürüdükçe para kazandırıyor. Uygulama kullanıcısına her 10.000 adımda 1 dolar kazandırıyor. Bunu mesafe olarak ifade etmek gerekirse yaklaşık 8km yürüyünce 1 dolar kazanıyorsunuz. Kulağa çok tuhaf gelebilir ancak doğru. Bitwalking doları (BW$) olarak ifade edilen parayı isterseniz sanal alışverişte, isterseniz sanal döviz bürosunda paraya çevirerek kullanmak mükün.

Bitwalking Nasıl Kullanılır?

Bitwalking uygulaması, Nissan Bahar ve Franky Imbesi adlı iki girişimci tarafından hayata geçirildi. Ve haberlere göre, bu güne dek 10 milyon dolarlık bir finansman sağladı. Murata adlı Japon şirketi tarafından desteklenen projenin telefondan bağımsız olarak çalışabilmesi için özel bir akıllı bileklik de tasarlanıyor. Şu an için akıllı telefonlara yüklenen bir yazılım sayesinde çalışan uygulamayı indirmek için bir form doldurmanız gerekiyor. Uygulamayı indirip kurduktan sonra yürüdükçe kullanıcısına para kazandırmaya başlıyor. Bu parayı kullanıcılar sanal alışverişte kullanabiliyor. Bu para birimini kabul edeceğini ilk olarak ayakkabı üreticisi firmalar duyurdu. Yapılan hesaplara göre, bir insan bu uygulama sayesinde ayda ortalama 15 BW$ kazanabiliyor. Daha çok kazanmak istiyorsanız kendinizi biraz yormanız gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre Malavi ve Kenya, projenin pilot uygulamasının yapılacağı yerler olarak belirlendi. Uygulamanın tüm dünyada ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bitwalking ile ilgili çok ilginç gelişmeler de yolda. Bazı şirketlerin, çalışanlarına bu uygulamayı kullanmayı tavsiye ettiği belirtiliyor. Ay sonunda yapılan yürüyüş ile doğru orantılı olarak çalışanların hesaplarına para yatırılabileceği konuşuluyor. Sağlıklı bir yaşam kadar para da kazandıracak olan bu proje muhtemelen kullanıcılar tarafından oldukça sevilecek. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.

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