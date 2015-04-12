BiP, Turkcell’den Ücretsiz Anlık Mesajlaşma Uygulaması:

BiP adlı ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması Turkcell tarafından kullanıma sunuldu. BiP ile resim, video, metin ve ses kayıtlarını paylaşabilmeniz mümkün. Uygulama her ne kadar Turkcell tarafından geliştirilmiş olsa da tüm operatörlerin aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanan Turkcell abonelerinin internet kotaları diğer operatörlerden farklı olarak yapmış oldukları paylaşımlardan (metin, fotoğraf ve video) dolayı düşmez. Ses paylaşımı ise hangi operatörün abonesi olursanız olun ne yazık ki internet paketinizden düşmektedir.

YENİ: Görüntülü ve Sesli Arama Özelliği Eklendi

BiP Adlı Anlık Mesajlaşma / Messenger Uygulaması Nasıl İndirilir?

BiP anlık mesajlaşma / messenger uygulaması Turkcell tarafından geliştirildi. Aşağıda yer alan indirme linklerini kullanarak akıllı telefonunuzun işletim sistemine (Android, iOS) uygun olan sürümüne sahip olmanız mümkündür.

BiP, aslında bildiğiniz birçok anlık mesajlaşma uygulamasından çok da farklı bir mantıkla çalışmıyor. Bu yeni anlık mesajlaşma uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla mesajlaşmanız mümkün. Üstelik mesajlarınızda resim, video ve ses de paylaşmanız mümkün. Kaybolan mesaj adı verilen mesaj türü ile sevdiklerinize gönderdiğiniz mesajların belirli bir süre sonra kaybolmasını sağlamanız mümkün. Grup mesajlaşma imkanı olan yeni messenger uygulamasında, konumunuzu anında paylaşmanız da mümkün. Siz de Turkcell tarafından geliştirilen bu yeni mesajlaşma uygulamasını indirerek sevdiklerinizle ücretsiz olarak iletişim kurabilirsiniz.

BiP adlı ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması hakkında merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. bunun için sayfamızın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda paylaşılmaktadır.

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