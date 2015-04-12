BiP: Ücretsiz Anlık Mesaj / Messenger Uygulaması – TurkcellFollow @BilgiVersin
BiP, Turkcell’den Ücretsiz Anlık Mesajlaşma Uygulaması:
BiP adlı ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması Turkcell tarafından kullanıma sunuldu. BiP ile resim, video, metin ve ses kayıtlarını paylaşabilmeniz mümkün. Uygulama her ne kadar Turkcell tarafından geliştirilmiş olsa da tüm operatörlerin aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanan Turkcell abonelerinin internet kotaları diğer operatörlerden farklı olarak yapmış oldukları paylaşımlardan (metin, fotoğraf ve video) dolayı düşmez. Ses paylaşımı ise hangi operatörün abonesi olursanız olun ne yazık ki internet paketinizden düşmektedir.
YENİ: Görüntülü ve Sesli Arama Özelliği Eklendi
BiP Adlı Anlık Mesajlaşma / Messenger Uygulaması Nasıl İndirilir?
BiP anlık mesajlaşma / messenger uygulaması Turkcell tarafından geliştirildi. Aşağıda yer alan indirme linklerini kullanarak akıllı telefonunuzun işletim sistemine (Android, iOS) uygun olan sürümüne sahip olmanız mümkündür.
- Android BiP indir – Anlık Mesajlaşma Uygulaması – Google Play
- iPhone BiP Messenger indir – Mesajlaşma, Sesli Mesaj, Resim ve Video – App Store
BiP, aslında bildiğiniz birçok anlık mesajlaşma uygulamasından çok da farklı bir mantıkla çalışmıyor. Bu yeni anlık mesajlaşma uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla mesajlaşmanız mümkün. Üstelik mesajlarınızda resim, video ve ses de paylaşmanız mümkün. Kaybolan mesaj adı verilen mesaj türü ile sevdiklerinize gönderdiğiniz mesajların belirli bir süre sonra kaybolmasını sağlamanız mümkün. Grup mesajlaşma imkanı olan yeni messenger uygulamasında, konumunuzu anında paylaşmanız da mümkün. Siz de Turkcell tarafından geliştirilen bu yeni mesajlaşma uygulamasını indirerek sevdiklerinizle ücretsiz olarak iletişim kurabilirsiniz.
BiP adlı ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması hakkında merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. bunun için sayfamızın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda paylaşılmaktadır.
Bin uygulamasını indiremiyorum yardımcı olur musunuz bana
Bipten arjadaşlarımı göremiyorum kişilere tıkladıqımda arkadaşlarım gözükmüyo yardımcı olun bana
Ben bip kullanıyorum fakat internetim sms vs yokken sadece mobil veriyi açtığım zaman mesaj yollayabiliyorum ama internet paketim yok sonuçta içinde tlde yok daha sonra tl yukledigim zaman bip uygulaması bu tlyi alırmı
Bu inmiyo
Cok guzel ama indimeyi bilmiyorum bna yardm edermisiniz
Bi inse
Muhteşem
Çok güzel