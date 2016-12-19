Bahis Sitesi Reklam SMS Mesaj Engelleme

Mesaj engelleme nasıl yapılır? Bahis sitesi reklam SMS mesajları engelleme işlemi için herhangi bir uygulamaya aslında ihtiyacınız yok. Akıllı telefonlarınız istenmeyen reklam mesajlarından kurtulmanız için size seçenek sunmuş durumda. Telefonunuzun mesajlar menüsünde yapacağınız basit birkaç ayar sayesinde bu istenmeyen ve rahatsız edici mesajlardan kurtulmuş olacaksınız. Engelleme için Android işletim sistemi ile çalışan cep telefonu kullanıcıları öncelikleri “Mesajlar” uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Sonrasında ekranın sağ üst bölümünde yer alan “Daha Fazla” linkini tıklıyoruz. Karşımıza çıkan menüden “Ayarlar” bölümüne giriyoruz. Ve şimdi de “Mesajları Engelle” linkini tıklıyoruz. Bu bölümde bizim işimize yarayacak yöntem “ifadeleri engelle” seçeneği olacak. Engellemek istediğiniz ifadeleri tek tek girip + butonuna tıklayarak işlemi bitiriyoruz. Gelen mesajların içerisinde belirlemiş olduğunuz ifadeler bulunması durumunda SMS “Engellenen Mesajlar” bölümüne düşecektir.

Mesaj Engelleme Özelliği ile Bahis Sitelerinden Gelen Reklam SMS Mesajları Kolayca Engelleyin

Bahis sitelerinden gelen mesajları, mesaj engelleme özelliğini kullanarak kolayca engelleyebileceksiniz. Yukarıda paylaşmış olduğumuz videoda anlatıldığı gibi gerekli ayarları yaparak istenmeyen reklam mesajlarından kurtulacaksınız. Bahis siteleri gönderdikleri mesajların içeriğinde benzer kelimeler kullanmaktadır. Bu kelimeleri tespit ederek reklamlardan kurtulabilirsiniz. İfadeleri engelle menüsüne istemediğiniz kelimeleri girerek SMS‘leri kolaylıkla ayıklayabilirsiniz. Bahis kelimesi başta olmak üzere sitelerin adlarını girerek de SMS‘leri kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Bu mesajları yine de okumak isterseniz “Engellenen Mesajlar” bölümüne giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

Bahis sitelerinden gelen istenmeyen reklam mesajlarını SMS engelleme işlemi ile ilgili merak ettiğiniz konuları bize iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları sayfamızda yayınlanmaktadır.

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