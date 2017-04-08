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Axen 32″ HD Zigana LED Ekran İncelemesi

Axen Zigana 32″ HD Ekran, ŞOK mağazalarında 08 Nisan – 11 Nisan 2017 tarihleri arasında avantajlı bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Axen markası ile üretilen bu televizyonun özelliklerine bir de yakından bakalım. 32 inç’lik (82 cm) HD ekran cihazın 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan bu cihaz hesaplı fiyatıyla dikkat çekiyor. Şok‘ta satışa sunulan cihazın harici cihazlar ile bağlantı kurmasını sağlayan Scart, HDMI ve USB bağlantıları da bulunuyor. Media Player desteği mevcut oan bu cihazda USB flash disk üzerinden video ve müzik dosyalarını oynatmak mümkün oluyor. Cihaz 8W x 2’lik hoparlörleri ile tatmin edici ses çıkışı sunuyor.

Axen 32″ HD Zigana LED Ekran Özellikleri:

Frekans: 200 HZ

200 HZ Ekran Boyutu: 32 inç – 82 cm

32 inç – 82 cm Çözünürlük: 1366 x 768 piksel

1366 x 768 piksel 3 Boyut (3D): Yok

Yok Ekran Tipi: LED Ekran

LED Ekran Çözünürlük: HD Görüntü

HD Görüntü HDMI: Var

Var Scart: Var

Var AV: Var

Var USB: Var – 2 adet

Var – 2 adet Ethernet: Yok

Yok Wi-Fi: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Yok

Yok Multimedya: Var

Var USB Media Player: Var

Var Hoparlör: 8 W x 2

8 W x 2 Garanti: 2 yıl süreyle garantili

Şok’ta Satılan 32″ HD Zigana LED Ekran Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Şok markette satılan Axen 32″ HD Zigana LED Ekran fiyatı 599 TL olarak açıklandı. 2 yıl süreyle garanti kapsamında olan ürüne 99,83 TL x 6 taksit ile sahip olmanız mümkün. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak iletebilirsiniz.

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