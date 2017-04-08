Axen 32″ HD Zigana LED Ekran Şok Markette Satışta
Axen 32″ HD Zigana LED Ekran İncelemesi
Axen Zigana 32″ HD Ekran, ŞOK mağazalarında 08 Nisan – 11 Nisan 2017 tarihleri arasında avantajlı bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Axen markası ile üretilen bu televizyonun özelliklerine bir de yakından bakalım. 32 inç’lik (82 cm) HD ekran cihazın 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan bu cihaz hesaplı fiyatıyla dikkat çekiyor. Şok‘ta satışa sunulan cihazın harici cihazlar ile bağlantı kurmasını sağlayan Scart, HDMI ve USB bağlantıları da bulunuyor. Media Player desteği mevcut oan bu cihazda USB flash disk üzerinden video ve müzik dosyalarını oynatmak mümkün oluyor. Cihaz 8W x 2’lik hoparlörleri ile tatmin edici ses çıkışı sunuyor.
Axen 32″ HD Zigana LED Ekran Özellikleri:
- Frekans: 200 HZ
- Ekran Boyutu: 32 inç – 82 cm
- Çözünürlük: 1366 x 768 piksel
- 3 Boyut (3D): Yok
- Ekran Tipi: LED Ekran
- Çözünürlük: HD Görüntü
- HDMI: Var
- Scart: Var
- AV: Var
- USB: Var – 2 adet
- Ethernet: Yok
- Wi-Fi: Yok
- Smart TV: Yok
- Dahili Uydu Alıcı: Yok
- Multimedya: Var
- USB Media Player: Var
- Hoparlör: 8 W x 2
- Garanti: 2 yıl süreyle garantili
Şok’ta Satılan 32″ HD Zigana LED Ekran Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Şok markette satılan Axen 32″ HD Zigana LED Ekran fiyatı 599 TL olarak açıklandı. 2 yıl süreyle garanti kapsamında olan ürüne 99,83 TL x 6 taksit ile sahip olmanız mümkün. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak iletebilirsiniz.
Her yerde aynı fiyat bu zaten. Uydu yok