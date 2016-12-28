Avatar Robotu Method-2’yi Güney Koreli Hankook Mirae Şirketi Geliştirdi

Avatar robotu olarak anılan Method2 adlı robot 4 metre uzunluğunda. Hankook Mirae isimli Güney Koreli bir şirket tarafından geliştirilen bu robot içerisine yerleşen insan tarafından kontrol ediliyor. 1.5 ton ağırlığındaki devasa robotun hareketleri bilim kurgu filmlerindeki sahneleri andırıyor. İnsan hareketlerini taklit edebilen Method-2‘nin geliştirilmesi projesinde 30 mühendisin çalıştığı belirtiliyor. İlk test videosu yayınlanan robotun fiyatı dudak uçuklattı.

Method-2 Tasarımıyla Avatar Robotu Andırıyor

Method-2 tasarımıyla bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz robotları andırıyor. Riskli bölgelerde yada ağır işlerde kullanılması planlanan bu robotun içerisine yerleşen pilot tarafından kullanıldığı açıklandı. 2014 senesinden bu yana bu proje üzerinde çalışılıyor. 2017 yılının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen robotun fiyatı 8,3 milyon dolar olacak. İnsanların çalışmakta zorlandığı en tehlikeli bölgelerde bu robotun kullanılması bekleniyor. Bu devasa robotu tasarlayan ekibin içerisinde Holywood filmlerinden tanıdık isimler de var. Vitaly Bulgarov adlı tasarımcı Transformers, Robocop gibi meşhur filmlerde görev aldı. Yüksek miktarda güç ihtiyacı nedeniyle robot bağımsız olarak çalışamıyor. Bir kablo ile güç ünitesine bağlanan Method2‘nin bir savaş makinası olarak kullanılabileceği yönünde eleştiriler de var. Ancak şimdilik bu pek de mümkün değil gibi gözüküyor.

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