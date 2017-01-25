5 / 5 ( 1 )

ZenFone 3 yorumları acaba nasıl? Gelin hep birlikte bakalım. Bin 600 TL fiyat bandında bulunan ASUS‘un sevilen Zenfone serisi telefon ailesinin yeni üyesi hakkındaki tüm yorumları sizlere sunacağız. Bu ürünle alakalı yazılı yorumlar mutlaka önemli. Fakat, bu cihazı kullananların yorumlarını detaylı bir şekilde öğrenmek ve yorumlarını kendi kulağınızla duymak daha da etkili olacaktır bizce. Asus ZenFone 3 hakkında yayınlanan detaylı inceleme videoları sayfamızda yer almaktadır. Bu videoları siz de izleyerek telefonla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu akıllı telefon hakkında sizler de yorum yapabilirsiniz. Web sayfamızın alt bölümünde yer alan ZenFone 3 Yorum formu ile kullanıcı yorumlarına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Asus ZenFone 3 Yorumlar Nasıl?

Asus ZenFone 3 yorumları nasıl, akıllı telefon kullanıcıları bu telefonla ilgili ne yorum yapıyor? Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 625 chipseti kullanılmış. Octa-Core (8x) 2.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemci bulunan cihazda grafik işlemci olarak Adreno 506 yer alıyor. Ürünün ekran büyüklüğü ise 5.5 inç. Corning Gorilla Glass 3 korumalı ekran IPS LCD. Telefonda 3.000 mAh’lik hızlı şarj (5 dk şarjla 2 saat konuşma) destekli batarya kullanılmış. Ön kamera olarak yeni akıllı telefonda 8 MP, arka kamera olarak ise 16 Mega Piksel tercih edilmiş. Telefonda 3 GB RAM kapasitesi bulunuyor. LTE Cat.4 desteği bulunan telefonla 4.5G bağlantı yapmanız mümkün. Cihaz ile 150/50 Mbps hızlarına çıkabilirsiniz. Tabii ki GSM operatörünüz buna imkan veriyor ise. Alüminyum + cam’dan oluşan tasarımıyla telefon oldukça hoş bir çizgiye sahip. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye yukarıda paylaşmış olduğumuz videoları izleyerek ulaşabilirsiniz.

Asus ZenFone 3 yorumları hakkında görüş öneri bildirmek ve katkı vermek için sayfanın altında yer alan yorum formunu ve puanlama modülünü gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları editörlerimiz tarafından değerlendirilerek yayınlanmaktadır. Bu yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine daha yakından bakmak ve ürünün piyasa satış fiyatıyla alakalı bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Ürün ile ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videolara göz atabilirsiniz.

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)