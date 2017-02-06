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Asus Notebook Bim mağazalarında 24 Şubat 2017 Cuma gününden itibaren avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şimdi hep birlikte ASUS markalı bu laptop bilgisayarın özelliklerine bir de yakından bakalım. Intel Celeron N3060 Dual Core 1.60 GHz işlemciye sahip olan dizüstü bilgisayarın RAM miktarı 2 GB. SATA 500 GB’lık bir hard diski bulunan bilgisayarın 15.6 inç’lik ekranı var. Cihazda Intel HD Graphics 400, paylaşımlı ekran kartı bulunuyor. Microsoft Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen laptopun ağırlığı ise 2.0 kg (Pil ile birlikte). Ön tarafta bulunan webcam birçok ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde. Bilgisayarda USB 2.0 ve 3.0 desteği bulunuyor. Sayfamızda bu ürüne ilişkin bir inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Laptop ile ilgili teknik özellikler ve satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Bim’de Satılan Asus Notebook Özellikleri:

Bim’de satılan Asus Notebook özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: Dual Core 1.60 GHz CPU

Dual Core 1.60 GHz CPU Chipset: Intel Celeron N3060

Intel Celeron N3060 Ön Bellek: 2 MB

2 MB Ram: 2 GB

2 GB Ram Tipi: DDR3

DDR3 Ekran: 15.6 inç ekran boyutu, 1366 x 768 piksel

15.6 inç ekran boyutu, 1366 x 768 piksel Grafik İşlemci: Intel HD Graphics 400 – Paylaşımlı Ekran Kartı

Intel HD Graphics 400 – Paylaşımlı Ekran Kartı Hard Disk: 500 GB Serial ATA HDD

500 GB Serial ATA HDD DVD: Super Multi

Super Multi Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 USB: 2.0 ve 3.0

2.0 ve 3.0 İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10 Kamera: Var

Var Ağırlık: 2.0 kg (Pil ile birlikte)

2.0 kg (Pil ile birlikte) Wi-Fi: Var

Var Ethernet: Var

Var Garanti: 2 Yıl süreyle garanti altında

Asus Notebook Bim Fiyatı Nedir? Laptop’un Garantisi Var mı?

Asus Notebook Bim fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada dizüstü bilgisayarın Bim mağazalarında KDV dahil peşin 1.149 TL’den satışa sunulacağını gördük. Laptop bilgisayarı kredi kartınızla ve taksitle satın almanız da mümkün. Ürünü Axess ve World kredi kartı ile peşin fiyatına 5 taksitle satın alabilirsiniz. Ürün 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacak.

Asus Notebook, teknik özellikleri, incelemesi ve Bim fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Siz değerli ziyaretçilerimizin yorumları oldukça önemli. Yorumlarınızı iletmek için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır. Bim’de satılan Asus Notebook ile ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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