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Android Marshmallow

Android Marshmallow sonunda açıklandı. Google I/O 2015 etkinliğinde Android M olarak isimlendirilen işletim sisteminin son sürümü, bugün (17.08.2015) uzun adına resmen kavuştu. Tam olarak Android 6.0 Marshmallow olarak isimlendirilecek yeni işletim sisteminin Android 6.0 SDK & Final M Preview de açıklandı. Sayfanın üst bölümünde yayınladığımız videoda, işletim sistemin yeni sürümü ile çalışan Nexus 9 ve Nexus 5’e ait görüntüler yer almaktadır.

Android 6.0 Marshmallow Preview SDK ve Developer Preview 3 Hazır

Android Marshmallow ismi açıklandıktan sonra herkes işletim sisteminin yeni arayüzünü ve özelliklerini merakla beklemeye başladı. Siz de işletim sisteminin yeni sürümünü yakından görmek istiyorsanız aşağıda paylaştığımız indirme linklerini kullanarak işe başlayabilirsiniz. Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ve Nexus Player için yayınlanmış olan imaj dosyalarını indirerek Android 6.0 Marshmallow‘a terfi edebilirsiniz.

Android 6.0 Marshmallow adı sizce nasıl? işletim sisteminin yeni adını beğendiniz mi? Merak ettiğiniz hususları ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.

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