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AMP (Accelerated Mobile Pages), akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için optimize edilmiş web sayfaları geliştirmek amacıyla kullanılan açık kaynak projesi olarak özetlenebilir. Bu projenin Türkçe adı Hızlandırılmış Mobil Sayfalar olarak geçmektedir. Siz de bir web yayıncısıysanız en kısa zamanda web sitenizdeki yazıların AMP versiyonlarını da hazırlamanızı tavsiye ederiz.

Accelerated Mobile Pages projesi, Google tarafından desteklenmektedir. Bu proje ile web sayfalarında gezmek saniyeler sürecek. Bu yazımızda WordPress ile oluşturulmuş web sitelerinde entegrasyonun nasıl yapıldığını bulabilir, Analytics izleme kodu ve AdSense reklam kodunun sayfaya nasıl ekleneceğinizi öğrenebilirsiniz.

WordPress AMP Eklentisi Nasıl Kullanılır?

WordPress ile oluşturulan bir web sitesine AMP entegrasyonu yapmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken uygun eklentiyi kurmak ve Hızlandırılmış Mobil Sayfalar deneyimini ziyaretçilerinize yaşatmak. Yazımızı yayına hazırladığımız dönemde bu iş için kullanabileceğiniz iki plugin vardı. Size bu eklentilerin linkleri veriyoruz. Eklenti1 ve Eklenti2 kurulumunu yaparak Wordpress sitenizi kolayca entegre edebilirsiniz. Yukarıda paylaştığımız videoda bu işlemleri nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. 2. plugin zaten çalışmak için 1. plugin’e ihtiyaç duyuyor. Yani işin özü olayın kahramanı Eklenti 1. Videoyu izleyerek işe koyulabilirsiniz. Sorularınız için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.

AMP Google Analytics İzleme Kodu Nasıl Eklenir?

AMP sayfasına Google Analytics izleme kodu eklemek için yapılması gerekenlere hızlıca bakalım. Bu konu ile ilgili Google tarafından bir yardım sayfası zaten hazırlanmış. Aslında yapmanız gereken tek şey bu adımları izlemek. İsterseniz adım adım gidelim. Öncelikle sayfanıza <head> tagından hemen sonra şu kodu ekleyin;

Analytics izleme kodunun çalışması için gereken JS kodu eklendikten sonra aşağıdaki kodu sayfanızda <body> tagından hemen sonra ekleyerek yola devam edin. Burada dikkat etmeniz gereken şey, account kısmında bulunan UA-XXXXX-Y yerine kendi hesap bilginizi eklemek olmalıdır. Bunu öğrenmek için https://analytics.google.com adresinden faydalanabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar. Şimdi ziyaretçi trafiğinize göz atabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız varsa yorum formunu kullanabilirsiniz.

AMP Sayfasına Google AdSense Reklam Nasıl Eklenir?

Google AdSense reklam kodunu AMP sayfalarına eklemek için yapmanız gerekenlere geldi sıra. Bu proje ile reklam yayıncılığı sona mı eriyor diye kaygıya kapılmayın. Tek yapmanız gereken şu yardım sayfasına göz atmak. AdSense reklamlarınızı Accelerated Mobile Pages sayfalarına yerleştirmek için klasik reklam kodlarını kullanmayın. Bunun yerine yukarıda paylaştığımız kodlardan birini tercih edin. Ve altta belirtilen JS kütüphanesini <head></head> tagları arasına eklemeyi unutmayın. Bu kodları kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Yardım sayfasında kodlar paylaşılmıştır.

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