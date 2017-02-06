Alcatel Shine Lite Özellikleri, İncelemesi ve Fiyatı
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite, ülkemizde de satışa çıktı. Online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunulan Alcatel‘in yeni telefonunun özelliklerine bir de yakından bakalım. Yeni akıllı telefon 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 işlemci ile geliyor. Cihazda MediaTek’in MT6737 chipseti kullanılmış. 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile gelen telefon 720 x 1280 çözünürlük sunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonla ilgili söyleyebileceğimiz ilk şey mütevazi donanımı ve 1000 TL altı fiyatı.
Alcatel Shine Lite 5 MP, LED flaşlı bir ön kameraya sahip. Ayrıca telefonda 13 MP, auto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaşlı birde arka kamera bulunuyor. Telefonumuzun harici hafıza kapasitesini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. Bu yeni model telefon Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yüklenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 4.5G desteği mevcut. Mobil internet bağlantısını LTE Cat.4 standartında yapabilen telefon ile 150/50 Mbps hızına (kendi GSM operatörünüzün hizmet standartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) çıkmak mümkün. Sayfamızda yayınlanan Alcatel Shine Lite inceleme videosu ile ürün hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
Alcatel Shine Lite Özellikleri:
Alcatel Shine Lite özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- Chipset: MediaTek MT6737
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, Asahi Dragontrail Glass
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ebatlar: 141.5 x 71.2 x 7.5 mm
- Ağırlık: 156 g
- Ön Kamera: 5 MP, LED flaşlı
- Arka Kamera: 13 MP, auto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş
- Renkler: Beyaz, Pembe, Siyah
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak İzi Okuyucu: Var – Arka Bölümde
- Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörü
- Pil: Li-Ion 2460 mAh tümleşik batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart
Alcatel Shine Lite Fiyatı:
Alcatel Shine Lite fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün online alışveriş sitelerinde 999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Siz de popüler online alışveriş sitelerinden (n11, hepsiburada, vb.) bu ürüne sahip olabilirsiniz.
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