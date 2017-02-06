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Alcatel Shine Lite, ülkemizde de satışa çıktı. Online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunulan Alcatel‘in yeni telefonunun özelliklerine bir de yakından bakalım. Yeni akıllı telefon 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 işlemci ile geliyor. Cihazda MediaTek’in MT6737 chipseti kullanılmış. 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile gelen telefon 720 x 1280 çözünürlük sunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefonla ilgili söyleyebileceğimiz ilk şey mütevazi donanımı ve 1000 TL altı fiyatı.

Alcatel Shine Lite 5 MP, LED flaşlı bir ön kameraya sahip. Ayrıca telefonda 13 MP, auto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaşlı birde arka kamera bulunuyor. Telefonumuzun harici hafıza kapasitesini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. Bu yeni model telefon Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yüklenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 4.5G desteği mevcut. Mobil internet bağlantısını LTE Cat.4 standartında yapabilen telefon ile 150/50 Mbps hızına (kendi GSM operatörünüzün hizmet standartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) çıkmak mümkün. Sayfamızda yayınlanan Alcatel Shine Lite inceleme videosu ile ürün hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Alcatel Shine Lite Özellikleri:

Alcatel Shine Lite özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Chipset: MediaTek MT6737

MediaTek MT6737 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, Asahi Dragontrail Glass

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, Asahi Dragontrail Glass Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 141.5 x 71.2 x 7.5 mm

141.5 x 71.2 x 7.5 mm Ağırlık: 156 g

156 g Ön Kamera: 5 MP, LED flaşlı

5 MP, LED flaşlı Arka Kamera: 13 MP, auto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş

13 MP, auto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş Renkler: Beyaz, Pembe, Siyah

Beyaz, Pembe, Siyah Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var – Arka Bölümde

Var – Arka Bölümde Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörü Pil: Li-Ion 2460 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 2460 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Alcatel Shine Lite Fiyatı:

Alcatel Shine Lite fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün online alışveriş sitelerinde 999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Siz de popüler online alışveriş sitelerinden (n11, hepsiburada, vb.) bu ürüne sahip olabilirsiniz.

Alcatel Shine Lite, özellikleri, incelemesi ve fiyatı hakkındaki değerlendirmelerinizi bize iletebilirsiniz. Sizlerin değerli yorumları diğer ziyaretçilerimiz için önem taşıyor. Sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanarak görüşlerinizi iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Arzu ederseniz telefonla ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

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