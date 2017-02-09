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Alcatel 7″ Tablet, A101 markette 16 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak satışa sunuluyor. Oldukça hesaplı fiyatıyla dikkat çeken bu cihaz (Pixi 4) giriş segmentinde bir tablet performansına sahip. Cihaz mütevazi donanımı ve fiyatıyla öne çıkıyor. Hadi şimdi hep birlikte bu cihazın özelliklerine bir de yakından bakalım. 4 çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan Alcatel‘in bu ürünü 2 yıl boyunca garanti kapsamında olacak. 7 inç büyüklüğünde TFT ekranı olan Pixi 4, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip. Cihazın ekran çözünürlüğü 600 x 1024 piksel.

Alcatel 7″ Tablet‘de VGA ön kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında ise 2 Mega Piksellik bir kamera mevcut. Gelelim işletim sistemi olarak ne kullanıldığına. Cihazda Android 6.0 Marshmallow yüklenmiş olarak geliyor. Wi-Fi (kablosuz ağ) bağlantı ile internete bağlanabiliyor. Sayfamızda yer alan Alcatel 7″ Tablet inceleme videosu izleyerek ürünle ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu tabletin A101 fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Alcatel 7″ Tablet Özellikleri:

Alcatel 7″ Tablet özellikleri (Pixi 4) ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 CPU Chipset: Mediatek MT8321

Mediatek MT8321 Ekran: 600 x 1024 piksel, 7.0 inç, TFT

600 x 1024 piksel, 7.0 inç, TFT İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 189.2 x 107.6 x 9.2 mm

189.2 x 107.6 x 9.2 mm Ağırlık: –

– Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Harici Bellek: microSD ile max. 32 GB’a kadar yükseltilebilir

microSD ile max. 32 GB’a kadar yükseltilebilir Ön Kamera: VGA

VGA Arka Kamera: 2 MP

2 MP Video: 720p@30fps

720p@30fps FM radyo: Var

Var Renkler: Beyaz

Beyaz Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Mikro USB: Var – 2.0

Var – 2.0 Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 3.5mm ses jakı: Var

Var A-GPS: Var

Var Sensörler: Accelerometer

Accelerometer Garanti: 2 sene süreyle garanti kapsamında

Alcatel 7″ Tablet A101 Fiyatı:

Alcatel 7″ Tablet fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada bu tabletin (Pixi 4) A101 markette kampanya kapsamında 179 TL’den (KDV Dahil) satışa sunulacağını gördük. Taksitli olarak da tableti satın alabilirsiniz. Fakat vade farkı ile ürünün fiyatı bir miktar artıyor onu da söyleyelim. World ve Bonus kredi kartı sahipleri bu ürüne altı taksitle sahip olabiliyor. Cihaz iki yıl süreyle garanti kapsamında.

Alcatel 7″ Tablet, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınız için yazımızın hemen altında bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca cihaz ile ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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