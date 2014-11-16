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Ses Geçirmeyen Akıllı Kulak Tıkacı HUSH:

Evde, tatilde, otelde yada uyumak için bulunduğunuz herhangi bir yerde ilk arayacağımız şey sessizliktir. Ancak bu her zaman mümkün olamayabiliyor. İşte bu durumda genellikle ya uykusuz kalıyoruz yada bir pamuk yada silikon bir kulak tıkacı kullanarak uykuya dalmaya çalışıyoruz. Ancak bu durumda çevremizdeki tüm sesleri bloke ederken aynı zamanda duymak istediğimiz bazı sesleri de engellemiş oluyoruz. Sabah duymak zorunda olduğumuz saat alarmı bunlardan sadece birisi.

Bir grup genç girişimci bu ihtiyacı oldukça iyi analiz ederek dünyanın ilk ses geçirmeyen akıllı kulak tıkacı geliştirmeye karar vermişler. Sadece karar vermekle kalmamışlar bunu başarmışlar. HUSH adını verdikleri kablosuz kulak tıkacı ile ihtiyacınız olan sessizliği sağlarken, duymak istediğiniz alarm benzeri sesleri size başarıyla iletebiliyor. HUSH sahip olduğunuz akıllı telefonunuza kablosuz olarak bağlanıyor. Akıllı telefonlara yüklenen yazılım sayesinde akıllı kulak tıkacı HUSH istediğiniz gibi ayarlanabiliyor.

Uyurken yanınızda sizi horultusuyla rahatsız eden eşinizin gürültüsünü akıllı kulak tıkacı ile artık sorun etmeyeceksiniz. İş yerinde öğlen arası şekerleme yaparken çevrenizdeki gürültüler sizi bu tatlı uykudan alıkoyamayacak. Uçak yolculuklarında çocuk ağlamaları, pilotun karizmatik anonsları yada gereksiz tüm sesler artık sizin için olmayacak. Akıllı telefonunuza yüklenen uygulama sayesinde cep telefonu zil sesinizi, kısa mesaj sesini, takviminizde yer alan görev ve hatırlatma uyarılarını, sosyal paylaşım platformlarından gelen uyarı seslerini yapacağınız ayarlar sayesinde istediğiniz gibi yönetebileceksiniz.

Bluetooth Low Energy kullanarak çalışan akıllı ses geçirmeyen kulak tıkacı, içerisinde yer alan şarj edilebilir pili sayesinde yaklaşık 10 saat süreyle akıllı telefona bağlı kalarak çalışabilmektedir. Kolaylıkla şarj edilebilen akıllı ses geçirmeyen kulak tıkacı HUSH, kickstarter.com isimli proje fonlama sitesi aracılığı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Özgün tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken bu harika ürün, uykusu hafif olan veya daha konforlu bir uyku isteyen kişiler için biçilmiş kaftan. Çevredeki rahatsız edici sesleri engellemeye yarayan akıllı kulak tıkacı aynı zamanda isterseniz okyanus dalgaları, yağmur damlası gibi huzur veren sesler ile uykuya dalışınızı daha da keyifli bir hale getirebiliyor.

Akıllı Kulak Tıkacı HUSH Resmi Web Sayfası.

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