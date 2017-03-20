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Akıllı kilit sistemi de nedir? Hayatımızın her noktasına nüfuz eden teknoloji kapınızı neden es geçsin. OttoLock ile kapı kilidiniz de akıllanıyor. Üstelik yerli girişimcilerin çabasıyla. Yapmanız gereken tek şey her türden kapıya kolaylıkla monte edilebilen bu donanıma sahip olmak ve akıllı telefonunuza gerekli uygulamayı yüklemek. Türkiye’nin kitlesel fonlama platformu arıkovanında kendisine destek arayan bu proje bizim de ilgimizi çekti. Hadi gelin hep birlikte bu sistemin nasıl çalıştığını görelim. Bu sisteme nasıl sahip olacağınızı yazımızın detaylarında görebilirsiniz.

OttoLock Akıllı Kilit Sistemi Nasıl Çalışır?

OttoLock akıllı kilit sistemi akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile kontrol ediliyor. Sistem bluetooth ve evinizde bulunan WiFi ile çalışabiliyor. Bu sistemden satın almanız halinde kapınızın iç kısmına ve mandallı kilidinizin üzerine montaj yapabiliyorsunuz. Montajını yapmış olduğunuz bu donanım akıllı telefondaki uygulama ile kontrol ediliyor. Yani sanki evde biri varmış gibi kapıyı açıp kapatabiliyor. Aynı zamanda fiziksel anahtarınızı da kullanarak kapınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde dilediğiniz kadar sanal anahtar oluşturabilirsiniz. Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız yada temizlikcinizi tanımlayarak sistemi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik zamanlama ayarı yaparak kişilerin eve giriş çıkış saatlerini kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca kapının kim tarafından ve ne zaman açıldığını yine akıllı kilit sistemi OttoLock ile öğrenmeniz mümkün.

Fiyatı Nedir?

Eğer siz de bir akıllı kilit sistemi sahip olmak istiyorsanız OttoLock‘ın arıkovanı sayfasına göz atabilirsiniz. Sistemin plastikten yapılmış versiyonunun fiyatı 255 TL. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim, ürünün en erken teslim tarihi Aralık 2017. Ancak bu tarihten sonra ürünün fiyatı elbette artacak. Yapılan açıklamaya göre plastik ürünün perakende satış fiyatı 395 TL olacak. Ürünle ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

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