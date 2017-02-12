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Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak? Internet kullanıcılarının korkulu rüyası AKK hangi tarihte kalkacak ve özgürce internette gezinmeye başlayacağız. Müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Bakan tarafından yapılan açıklamada 2017 yılı Mayıs ayından başlayarak kota uygulamasının kaldırılacağı vurgulandı.

AKK Kalkacak mı?

AKK yani Adil Kullanım Kotası uygulaması 2018 yılı sonuna kadar kaldırılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı” kapsamında yaptığı konuşma ile internet kullanıcılarının beklediği o müjdeli haberi verdi. Mayıs 2017’den başlayarak kademeli olarak uygulamaya son verilecek. Ve 2018 yılı sonunda bu uygulamaya son verilecek. Bakanın yaptığı açıklamalarda öne çıkan bir diğer önemli nokta geceleri internet kullanımı ile ilgili. Yapılan açıklamada gece kullanılan internetin de kotadan düşmeyeceği vurgulandı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone‘un bu uygulamaya nasıl son vereceğine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Bakanın açıklamalarının ardından Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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