Henüz Puan Verilmedi

Acer ES1 533 C3N9 Notebook , A101 marketlerinde 23 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Şimdi gelin hep birlikte Acer markalı bu laptop bilgisayarın özelliklerini bir de yakından inceleyelim. Intel Celeron N3350 işlemci ile donatılan bu dizüstü bilgisayarın RAM kapasitesi 4GB (DDR3). Hard Disk kapasitesi 500 GB (HDD) olan laptopun 15.6 inç’lik bir LED ekranı bulunuyor. Bu bilgisayar ile beraber Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak sunuluyor. Hafıza kartı (SD kart) okuyucu ve ekranın üst bölümünde dahili HD webcam olan bilgisayarı birçok ihtiyacınızı karşılayacak seviyede. Fakat şu detayı dikkatinizden kaçırmayın. Bu dizüstü bilgisayarda çok üstün bir performans beklemek fazla doğru olmayacaktır. Eğer üstün performans isteyen oyun ve uygulamalar kullanmak istiyorsanız bu bilgisayar size yavaş gelebilir. Web sayfamızda bu ürün hakkında herhangi bir inceleme videosu ne yazık ki yok. Laptopun teknik özellikleri ve satış fiyatına ilişkin detaylar aşağıda paylaşılmıştır.

Acer ES1-533-C3N9 Notebook Özellikleri Nasıl?

Acer ES1 533 C3N9 Notebook özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler

İşlemci: Celeron N3350 CPU

Celeron N3350 CPU Chipset: Intel Celeron N3350

Intel Celeron N3350 Ekran: 15.6 inç, LED panel

15.6 inç, LED panel İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Home Ram: 4 GB DDR3 RAM

4 GB DDR3 RAM Hard Disk: 500 GB HDD

500 GB HDD Hafıza Kartı: Var – SD kart okuyucu

Var – SD kart okuyucu Kamera: Var – HD Webcam

Var – HD Webcam Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Renkler: Siyah

Siyah Wi-Fi: Var

Var Ethernet: Var

Acer ES1 533 C3N9 Notebook Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

A101‘de satışa sunulan, Acer ES1 533 C3N9 Notebook fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada dizüstü bilgisayarın KDV dahil peşin 999 TL’den satışa sunulacağını gördük. Laptop bilgisayarı kredi kartınız ile taksitle satın alabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarı Bonus ve World kredi kartına 6 taksitle satın alabiliyor. Fakat taksitlendirme yapılması halinde cihazın fiyatı ne yazık ki bir miktar yükseliyor. Cihazı 2 sene süreyle Acer garantisi altında.

Acer ES1 533-C3N9 Notebook, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Bize ileteceğiniz yorumlar diğer ziyaretçilerimiz için önemlidir. Ayrıca ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)