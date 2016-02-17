4.5G Hız Testi

4.5G hız testi yapmak isteyen mobil internet hizmeti kullanıcıları yukarıda yer alan test penceresinden faydalanabilirler. Bu hizmet her ne kadar Türk Telekom tarafından verilse de, Vodafone ve Turkcell kullanıcıları da bu hizmetten yararlanabilir. 4.5G ile ilgili bilinmesi gereken önemli birkaç detayı sizinle paylaşalım. Bu hizmet aslında LTE-Advanced olarak isimlendirilmektedir. LTE-Advanced hizmetinden faydalanan mobil internet kullanıcıları cihazlarının desteklemesi durumunda 300 Mbps – 450 Mbps (Download) hızına çıkabilmektedir. Kullanmış olduğunuz telefonun maksimum hangi hıza çıkabileceğini öğrenmek için cihazın desteklediği LTE kategorisini kontrol etmeniz gerekmektedir. Altta yer alan listede LTE kategorilerinin maksimum Download ve Upload hızları yer almaktadır. Siz de kendi cihazınızın maksimum hangi hıza çıkabileceğini bu liste sayesinde öğrenebilirsiniz. Cihazınızın marka modelini altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletmeniz durumunda çıkabileceğiniz maksimum 4.5G hızı hakkında size bilgi verebiliriz.

LTEcat3: 102.0Mbps / 51.0Mbps

LTEcat4: 150.8Mbps / 51.0Mbps

LTEcat5: 299.6Mbps / 75.4Mbps

LTEcat6: 301.5Mbps / 51.0Mbps

LTEcat7: 301.5Mbps / 102.0Mbps

LTEcat8: 2,998.6Mbps / 1,497.8Mbps

LTEcat9: 452.2Mbps / 51.0Mbps

LTEcat10: 452.2Mbps / 102.0Mbps

LTEcat11: 603.0Mbps / 51.0Mbps

LTEcat12: 603.0Mbps / 102.0Mbps

4.5G Hız Testi Öncesine Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar

4.5G hız testi, yapmadan önce bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu hususlar aşağıda listelenmiştir. Hız testinin doğru bir sonuç verebilmesi için yapmanız gerekenler:

Testi yapacağınız akıllı telefon, tablet yada bilgisayar dışında internet hizmetinin başka bir cihaz tarafından kullanılmadığından emin olunuz.

Hız testini gerçekleştireceğiniz cihazda açık durumda bulunan ve internet bağlantısı kullanan tüm uygulamaları kapatınız.

Bu sayfa dışındaki tüm web sayfalarını kapatınız.

4.5G hız testi sonucunun doğru bir sonuç vermesi için yukarıdaki hususlara dikkat etmeniz önem arz etmektedir. Bu test hizmeti Türk Telekom tarafından verilmektedir. Ancak Vodafone ve Turkcell kullanıcıları da bu hizmetten faydalanabilir. Sonuçlar ile ilgili tereddüt yaşamanız durumunda altta yer alan kaynak linkine tıklayarak orijinal web sitesi üzerinden testi tekrar edebilirsiniz. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.

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