Henüz Puan Verilmedi

Hi-Level 39 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV İncelemesi

39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV, A101 marketlerde 23 Mart 2017 Perşembe tarihinden başlayarak avantajlı fiyat etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Gelelim televizyonun teknik özelliklerine. Cihazın özelliklerini incelediğimizde ürünün 39 inç (99cm) büyüklüğünde ve Full HD (1080p) desteğine sahip ekranı olduğunu görmekteyiz. Eğer oturma odanıza çok büyük olmayan ve hesaplı bir TV arıyor iseniz, bu cihaz işinizi fazlasıyla görecektir. Dahili uydu alıcıya sahip olduğu için ekstra bir masraf ve cihaz da almanız gerekmiyor.

39 inç’lik Hi-Level televizyonda diğer donanımlarla bağlantı kurmanızı sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA soketleri bulunuyor. Ancak cihazda internet bağlantı seçeneği ne yazık ki yok. Yani televizyonun smart tv özelliği bulunmuyor. Ancak sahip olduğunuz HDMI çıkışlı tablet yada bilgisayarınızı bu TV’ye bağlayabilirsiniz. Maçları, oyunları yada filmlerinizi bu sayede büyük ekranda izleyebilirsiniz. Yani ürünü bir monitör gibi de kullanabilirsiniz.

39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV Özellikleri:

Alıcı Özellikleri: HD DVB-T/C/S2 (Mpeg4)

HD DVB-T/C/S2 (Mpeg4) Net Motion Rate: 200 Hz

200 Hz Çözünürlük: Full HD – 1080 p

Full HD – 1080 p Ekran Boyutu: 39 inç – 99 cm

39 inç – 99 cm 3 Boyut (3D): Yok

Yok USB: Var, 1 adet

Var, 1 adet Ethernet: Yok

Yok VGA: Var – Televizyonu monitor gibi kullanabiliyorsunuz, PC veya dizüstü bağlantısı amacıyla

Var – Televizyonu monitor gibi kullanabiliyorsunuz, PC veya dizüstü bağlantısı amacıyla Wi-Fi: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok SCART: Var – 1 adet Scart girişi

Var – 1 adet Scart girişi HDMI: Var – 2 adet HDMI girişi

Var – 2 adet HDMI girişi Garanti: VESTEL servis güvencesinde

VESTEL servis güvencesinde Dahili Uydu Alıcı: Var, HD – Ekstra uydu receiver almanız gerekmiyor

Var, HD – Ekstra uydu receiver almanız gerekmiyor Asma Aparatı: Var – TV’nizi bu aparatı kullanarak duvara monte edebilirsiniz

A101’de Satılan 39 inç Hi-Level Televizyon Fiyatı Nedir? Garanti Kaç Yıl?

A101‘de satışa sunulacak olan 39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV fiyatına baktığımızda ürünün belirtilen tarihte 1049 TL’den satışa sunulacağını görüyoruz. Hi-Level markası ile satılmakta olan TV’ler Türkiye’de Vestel garantisi altındadır. Ülke çapında yer alan VESTEL teknik servislerden yararlanabilirsiniz. Televizyonun montajı için teknik servislerden destek alabilirsiniz. Ürün 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Cihazla ilgili değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formu ile bize iletebilirsiniz.

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)