39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV A101’de
Hi-Level 39 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV İncelemesi
39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV, A101 marketlerde 23 Mart 2017 Perşembe tarihinden başlayarak avantajlı fiyat etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Gelelim televizyonun teknik özelliklerine. Cihazın özelliklerini incelediğimizde ürünün 39 inç (99cm) büyüklüğünde ve Full HD (1080p) desteğine sahip ekranı olduğunu görmekteyiz. Eğer oturma odanıza çok büyük olmayan ve hesaplı bir TV arıyor iseniz, bu cihaz işinizi fazlasıyla görecektir. Dahili uydu alıcıya sahip olduğu için ekstra bir masraf ve cihaz da almanız gerekmiyor.
39 inç’lik Hi-Level televizyonda diğer donanımlarla bağlantı kurmanızı sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA soketleri bulunuyor. Ancak cihazda internet bağlantı seçeneği ne yazık ki yok. Yani televizyonun smart tv özelliği bulunmuyor. Ancak sahip olduğunuz HDMI çıkışlı tablet yada bilgisayarınızı bu TV’ye bağlayabilirsiniz. Maçları, oyunları yada filmlerinizi bu sayede büyük ekranda izleyebilirsiniz. Yani ürünü bir monitör gibi de kullanabilirsiniz.
39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV Özellikleri:
- Alıcı Özellikleri: HD DVB-T/C/S2 (Mpeg4)
- Net Motion Rate: 200 Hz
- Çözünürlük: Full HD – 1080 p
- Ekran Boyutu: 39 inç – 99 cm
- 3 Boyut (3D): Yok
- USB: Var, 1 adet
- Ethernet: Yok
- VGA: Var – Televizyonu monitor gibi kullanabiliyorsunuz, PC veya dizüstü bağlantısı amacıyla
- Wi-Fi: Yok
- Smart TV: Yok
- SCART: Var – 1 adet Scart girişi
- HDMI: Var – 2 adet HDMI girişi
- Garanti: VESTEL servis güvencesinde
- Dahili Uydu Alıcı: Var, HD – Ekstra uydu receiver almanız gerekmiyor
- Asma Aparatı: Var – TV’nizi bu aparatı kullanarak duvara monte edebilirsiniz
A101’de Satılan 39 inç Hi-Level Televizyon Fiyatı Nedir? Garanti Kaç Yıl?
A101‘de satışa sunulacak olan 39 inç Hi-Level Uydu Alıcılı Full HD LED TV fiyatına baktığımızda ürünün belirtilen tarihte 1049 TL’den satışa sunulacağını görüyoruz. Hi-Level markası ile satılmakta olan TV’ler Türkiye’de Vestel garantisi altındadır. Ülke çapında yer alan VESTEL teknik servislerden yararlanabilirsiniz. Televizyonun montajı için teknik servislerden destek alabilirsiniz. Ürün 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Cihazla ilgili değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formu ile bize iletebilirsiniz.