2017 Kira Beyannamesi Nasıl Verilir? Tüm Detaylar

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2017 Kira Beyannamesi

Kira beyannamesi vermek artık çok kolay. 2017 yılında beyanname vererek 2016 yılında elde etmiş olduğunuz kira gelirinizin vergisini (GMSİ) kolayca ödeyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/index.html adresini kullanarak Hazır Beyan sistemine giriş yapmak.

2017 yılında vereceğiniz kira beyannamesi için Hazır Beyan Sistemi‘ni yukarıda yer alan videoda anlatıldığı gibi kullanabilirsiniz. Bu sistemi ayrıca ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınız için de kullanabilirsiniz.

Kimler Beyanname Vermeli?

Beyanname vermeli miyim diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte siz bu sorunun cevabı elde etmiş olduğunuz gelir türü/türlerine ilişkin olarak beyanname verip, vermemeniz gerektiğini basit bir test ile öğrenebilirsiniz. T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yer alan bu testi kullanarak kolayca sorunuza yanıt bulabilirsiniz.

Hazır Beyanname Sisteminde Beyanname Nasıl Doldurulur?

2017 kira beyannamesini doldurmak için sisteme giriş yaparak gerekli işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuyla ilgili bir rehber de yayınladı. Bu rehberde sistemin kullanılışına ilişkin tim detaylar yer almaktadır. Siz de bu linki tıklayarak yardım rehberini indirebilirsiniz. Rehberde kimlik bilgileri ile sisteme giriş, internet vergi dairesi şifresi ile giriş, mavi kart bilgileri ve e-devlet şifresi ile giriş, sicil ve iletişim bilgilerine nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi doldurma, adres numarası bulma, gerçek gider / götürü gider hesaplama, 2017 yılı istisna tutarı, vb. bilgiler bu rehberde yer almaktadır. Bunlara ilave olarak sayfamızda yer alan videoları da izleyerek beyannamenizi nasıl dolduracağınızı öğrenebilirsiniz.

2017 kira beyannamesi doldurma ve 2016 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) gelirinize ilişkin vergi ödemeleri konusundaki merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formu ile iletebilirsiniz. Bu sistem sayesinde adınıza tahakkuk edecek vergiyi bankalar aracılığı ile online olarak ödemeniz mümkün. Bilgisayarınızın başından kalkmadan. Vergi dairesinde sıra beklemeden siz de verginizi kolayca ödeyebilirsiniz.

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